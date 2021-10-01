Фестиваль балета пройдет в Московской области

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Фестиваль «Осень. Дмитров. Балет» стартует в Московской области. Мероприятие откроет постановка «Лебединого озера» театра «Русский балет», передает портал «Подмосковье сегодня».

Кроме этого, спектакля зрители смогут увидеть «Продавца игрушек» и одноактный балет «Шут» от Воронежского государственного театра опера и балета.

Завершится фестиваль масштабным гала-концертом, в котором примут участие солисты Большого театра и «Кремлевского балета».

Фестиваль продлится до 3 октября, посещение спектаклей будет бесплатным.

В региональном минкультуры отметили, что в области уделяется особое внимание культуре. Даже небольшие города в Подмосковье становятся центром культурных событий.

Гастрофестиваль «Золотой кабачок» пройдет в Клину 2 октября. В этом году мероприятие в Сестрорецком парке пройдет в новом формате — гастропутешествие. Гости праздника смогут попробовать различные популярные в разных странах мира блюда из кабачков: оладьи, рататуй, тортилью, ризотто и многие другие. Кроме того, гостей ожидают кулинарно-географические викторины. За правильные ответы на вопросы они будут получать фишки, их можно будет обменять на любое блюдо.