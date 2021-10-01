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Путин освободил Кузнецову с поста детского омбудсмена из-за ее избрания в Думу

Полина Долганова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Путин освободил Кузнецову с поста детского омбудсмена из-за ее избрания в Думу
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена в связи с ее избранием депутатом Государственной думы. Такой указ в пятницу, 1 октября, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

— Освободить Кузнецову Анну Юрьевну от должности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в связи с ее избранием депутатом Государственной думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, — говорится в документе.

Омбудсмен Анна Кузнецова приняла предложение президента России Владимира Путина защищать интересы семьи и детей в Государственной думе РФ. Об этом она сообщила в понедельник, 27 сентября.

Отмечается, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вошла в пятерку федерального списка фракции «Единая Россия». После Владимир Путин объявил, что она будет занимать пост главы комиссии по защите материнства, детства и семьи и координировать такую сферу в Госдуме.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17,18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

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