Малышева объяснила, почему кофе не повышает давление

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему кофе не влияет на давление.

— Кофе не является средством, которое повышает артериальное давление. Кратковременно, ничтожно малые шансы есть. Но спустя немного времени после употребления кофе наступает длительный мочегонный эффект, что снижает давление. В этом кроется другая опасность — обезвоживание организма. Люди, которые не пьют воду, а пьют кофе, рискуют получить обезвоживание. Поэтому итальянцы часто подают кофе со стаканом воды, — объясняет врач в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Чтобы сохранить полезные вещества в кофе, Малышева рекомендует воспользоваться следующим способом приготовления.

— Когда мы завариваем кофе кипятком, мы теряем до 30 процентов полифенолов, которые защищают нас от старения и рака. Поэтому можно заливать кофе холодной водой, оставлять на ночь и с утра пить такой напиток в холодном виде, — рекомендует доктор.

Холодный кофе будет препятствовать возникновению тромбов в организме.

— Это особенно важно для людей, которые перенесли коронавирус. Кофе любите — так пейте кофе холодного настаивания.

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