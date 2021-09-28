Малышева объяснила, почему женщинам опасно принимать ванну
Обыкновенный прием ванны таит в себе вред для женского здоровья. Об этом рассказала телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы о здоровье на Первом канале.
Она пояснила, что на поверхности кожи у женщин есть защитное покрытие. Данная защита не дает содержащимся в воде опасным веществам проникать в эпидермис. По этой причине нельзя потеть или смывать слой защиты. При этом наличие тестостерона у мужчин делает их кожу «непробиваемой».
Кроме того, микробы в воде могут нанести вред интимной гигиене женщины.
— У мужчин, кстати, таких рисков нет по физиологическим причинам, — добавила Малышева.
До этого Елена Малышева рассказала о трех основных способах защиты от четвертой волны коронавируса.
Также Малышева рассказала о том, как восстановить память после перенесенного коронавируса. По ее словам, для этого необходимо питать мозг кровью при помощи физических нагрузок. Она пояснила, что из-за микротромбозов повреждается вещество, которое питает нейроны, и из-за этого нарушаются нейронные связи. Если их становится меньше, мозг начинает хуже работать. Чтобы восстановить функции в полном объеме, необходимо питать мозг кровью при помощи физических нагрузок.