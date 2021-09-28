Малышева объяснила, почему женщинам опасно принимать ванну

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Обыкновенный прием ванны таит в себе вред для женского здоровья. Об этом рассказала телеведущая Елена Малышева в эфире своей программы о здоровье на Первом канале.

Она пояснила, что на поверхности кожи у женщин есть защитное покрытие. Данная защита не дает содержащимся в воде опасным веществам проникать в эпидермис. По этой причине нельзя потеть или смывать слой защиты. При этом наличие тестостерона у мужчин делает их кожу «непробиваемой».

Кроме того, микробы в воде могут нанести вред интимной гигиене женщины.

— У мужчин, кстати, таких рисков нет по физиологическим причинам, — добавила Малышева.

До этого Елена Малышева рассказала о трех основных способах защиты от четвертой волны коронавируса.

Также Малышева рассказала о том, как восстановить память после перенесенного коронавируса. По ее словам, для этого необходимо питать мозг кровью при помощи физических нагрузок. Она пояснила, что из-за микротромбозов повреждается вещество, которое питает нейроны, и из-за этого нарушаются нейронные связи. Если их становится меньше, мозг начинает хуже работать. Чтобы восстановить функции в полном объеме, необходимо питать мозг кровью при помощи физических нагрузок.