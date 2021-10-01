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Сбор брусники и клюквы начался в подмосковных лесах

Ирина А. Игнатенко

Общество
Сбор брусники и клюквы начался в подмосковных лесах
Фото: pixabay.com

В подмосковных лесах в настоящее время можно собирать бруснику и клюкву. Об это РИАМО рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Кроме того, в лесах можно найти калину, ягоды шиповника, можжевеловые ягоды, боярышник, дикую облепиху. Также в октябре собирают чагу и дубовую кору.

Эксперты советуют собирать только знакомые ягоды, чтобы избежать отравления.

— Брать можно только то, что хорошо знаете. Употребление в пищу, например, белых ягод снежноягодника всегда приводит к реанимации, — отметил министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Помимо ягод в области ведется активный сбор грибов. В местных лесах можно найти белые, сыроежки, моховики, маслята, осенние опята.

До этого жителям Подмосковья рассказали, где не стоит собирать грибы и ягоды. По словам эксперта, сбор не следует осуществлять вблизи автомобильных дорог. Кроме того, нельзя собирать грибы на территории, рядом с которой расположены склады удобрений и химические предприятия. У грибов есть свойство накапливать тяжелые металлы и ядовитые вещества, отметила Казимир.

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