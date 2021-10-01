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Андрей Бочкарев поприветствовал участников фестиваля «Зодчество-2021»

Анастасия Волоснова

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Андрей Бочкарев поприветствовал участников фестиваля «Зодчество-2021»
Фото: Пресс-служба МУФ

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев поприветствовал участников фестиваля «Зодчество-2021». Мероприятие проводят в выставочном комплексе «Гостиный двор» в период с 1 по 3 октября.

Бочкарев уточнил, что на данный фестиваль каждый год приезжают специалисты мирового уровня, экспертная оценка которых помогает сформировать тенденции градостроительства в Москве.

Он рассказал, что в столице на данный момент нужно решать множество градостроительных задач по реализации программы реновации, модернизации транспортной инфраструктуры.

— Комплексное решение этих задач потребует новых оригинальных и прогрессивных архитектурных проектов. Уверен, что мероприятия фестиваля «Зодчество-2021» будут интересны как специалистам, так и москвичам и гостям столицы, — добавил Андрей Бочкарев.

До этого Бочкарев сообщил, что в Басманном районе ЦАО завершается основной объем работ по строительству жилого дома для участников программы реновации.

По его словам, в настоящее время специалисты завершают благоустройство прилегающей территории, где появятся спортивные и детские площадки, а также места для отдыха взрослых.

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