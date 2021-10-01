Умение видеть будущее стало основной компетенцией топ-менеджера

Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации менеджеров

27 сентября на третьем форуме «Будущее управленческих профессий: Tech-реальность», организованном Ассоциацией менеджеров в ММПЦ «Россия Сегодня», руководители наметили основные тренды цифровой трансформации и развития профессии управленца, а также дали оценку противодействию бизнеса коронакризису.

Форум был приурочен к выходу XXII релиза рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров» в издании «Коммерсантъ». Модератором панельной сессии «Тренды трансформации профессии управленца под влиянием технологий» выступил Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.

— Ускорение цифровой трансформации всех сторон жизни в мировом масштабе стало одним из главных последствий коронакризиса. Креативные индустрии «возмужали» за последний год и вывели экономику впечатлений и шеринг-экономику вперед, пронзая все сферы и направления бизнеса. Нейросети все активнее помогают решать задачи, связанные с обработкой большого объема данных, оставаясь бессильными при принятии решения со множеством элементов в условиях неопределенности и короткого отрезка планирования. Управленцы призваны «усмирить» и одолеть комплекс сложнейших вызовов, чтобы вести бизнес на достойном уровне и преумножить его. И прежде всего ориентироваться на технологические тренды, — отметил во вступительном слове Дмитрий Зеленин, основатель и президент Ассоциации менеджеров.

Третий год подряд Ассоциация менеджеров совместно с экспертами НИУ ВШЭ проводит форсайт-исследование «Будущее управленческих профессий», результаты которого представил на форуме Александр Чулок, директор центра научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Исследование 2021 года объединило более 260 топовых специалистов из ключевых секторов российской экономики: от информационных технологий и финансового сектора до нефтепереработки и металлургии.

По мнению Чулока, драма текущего момента в том, что надо все направления рассматривать вместе: знания трендов и компетенции, глобальные тренды и локальные. Год науки и технологий, объявленный президентом России, стал «окном возможностей». В форсайте выделены топ-10 глобальных трендов, которые топ-менеджеры воспринимают как «окно возможностей». В тройке лидирующих трендов: ускорение тотальной цифровизации и переход на умные системы; развитие электронной торговли и маркетплейсов/онлайн-платформ, развитие технологий ИИ и их масштабное применение в аналитической и управленческой практике. Как заявил спикер, реальность создает топ-менеджерам принципиально новый контекст для управления бизнесом. Умение видеть будущее и объединять людей вокруг этой идеи стало основной компетенцией топ-менеджера.

По словам Александра Молодцова, директора департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития РФ, год пандемии показал, что предприятия способны расти, если работают над своей производственной системой, грамотно управляют издержками и прокачивает soft skills менеджмента. По результатам 2020 года в группе из 533 предприятий общей выручкой 1,4 триллиона рублей зафиксирован рост добавочной стоимости, сотрудников не сокращали, объем налоговых поступлений вырос и перекрыл затраты.

— Аэропорты с начала 2020 года оказались на переднем крае борьбы с проникновением на территорию РФ коронавирусной инфекции и в первую очередь пострадали вследствие введенных ограничений на международные перевозки. Однако, если подходить к этим вызовам с точки зрения открывающихся возможностей, это дало возможность аэропорту Шереметьево существенно увеличить долю внутренних перевозок, оптимизировать производственные процессы, внедрить ряд технологических новаций для защиты здоровья пассажиров, автоматизации процедуры биометрии, цифровизации систем управления аэропортом. На данный момент для нас остроактуальны также тренды, связанные с искусственным интеллектом, созданием экосистем бизнеса и экономики впечатлений, — поделилась Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью международного аэропорта Шереметьево.

Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом», заявила, что любой кризис открывает «окно возможностей». Для Росатома «цифровой скачок» стал не только катализатором позитивных изменений и трансформацией практически всех процессов взаимоотношения с сотрудниками, но в пандемию еще и предоставил фактически единственную возможность сотрудникам взаимодействовать между собой, с партнерами, достигая при этом высоких результатов. Непростые условия привели многих к осознанию потребности получать новые знания здесь и сейчас, вырабатывать навыки работы в удаленных командах. С коронакризисом невозможно справиться в одиночку, бизнес несет ответственность и за своих сотрудников, и за то, что происходит рядом с ним. Политика человекоцентричности Росатома полностью изменила уровень отношений с сотрудниками и поставила вопрос о новом типе лидерства. Для реализации такой политики нужна среда для развития сотрудников, их переход от режима подчиненности к сотворчеству. Ключевая метрика здесь — уровень доверия сотрудников к компании как к полноценному партнеру.

— Для достижения целей, в том числе и глобальных, главной задачей лидера является формирование команды. Сегодня нет таких целей, которых можно было бы достичь быстрее и эффективнее только за счет индивидуального мастерства, а не командной работы. Благодаря новым реалиям искусство лидера заключается в поиске баланса в формировании команд, потому что сегодня коллектив — это не набор исполнителей, а мотивированная группа лидеров, объединенная общими задачами и целями. В зависимости от того, как цели видоизменяются, а задачи переформатируются (эти явления очень характерны в нашей текущей жизни), степень и глубина распределения лидерских полномочий может меняться без ущерба для достижения главных целей. Управлять командой, в которой только лидеры, — это отдельное искусство топ-менеджера. И это интересно! — прокомментировал Александр Чуб, президент группы компаний «Русские Башни».

Алла Соколова, генеральный директор Mary Kay, подтвердила, что сильный лидер способен развивать и масштабировать команды в любой ситуации и его роль обретает новую значимость. Как сформулировала Соколова, последствия пандемии, показали нам быструю смену ориентиров и трендов, возможность изменить подход к угрожающим трендам и использовать их, как дополнительные возможности для роста. На глобальном уровне мы поддерживаем стратегию устойчивого развития и делаем упор на человеческий фактор, давая перспективы заработка и использования знаний и ресурсов компании даже в посткризисные времена.

Как отметила Анна Кантер, старший вице-президент, директор департамента коммуникаций банка «Открытие», открытость, честность и компетентность будут оставаться важнейшими качествами для управленцев любых профессий, несмотря ни на какие технологические революции. Роботы не смогут заменить человеческого общения, и в банках это особенно заметно.

Дмитрий Дереляк, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, обратил внимание на то, что «среди компетенций руководителя больше всего возрос спрос на эмоциональный интеллект. Это обусловлено тем, что значительная часть работы перешла в онлайн-формат, который не передает многих ощущений. Поэтому люди быстрее выгорают, а у руководителя не всегда есть возможность вовремя это почувствовать. Как результат, люди стали чаще менять место работы. Поэтому эмоциональный интеллект и более широкая ролевая модель стали действительно важны». Что касается такого тренда, как спрос на искусственный интеллект (ИИ), то в ближайшей перспективе ИИ начнет помогать руководителю принимать решения, но полностью заменить его не сможет.

По словам Марины Безугловой, исполнительного директора «Ипсос», все вопросы, связанные с цифровой трансформацией бизнеса, были рассмотрены под следующим ракурсом: что это приносит человеку, насколько это делает устойчивым бизнес и жизнь на планете.

— Мне кажется, это главное изменение, которое я вижу в этом году, — то, что мы стали соединять эти два тренда. Человек, его здоровье, благополучие, его ценности и цифровая трансформация, которая, по сути, служит человеку, бизнесу и устойчивости жизни на планете, — подчеркнула Безуглова.