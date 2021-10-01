Кинологи рассказали, как определить переохлаждение у собак

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Кинологи назвали признаки переохлаждения у собак. Ими являются затрудненное дыхание, вялость и ухудшение аппетита питомца. Об этом сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации.

— В привычном для нас формате у животных простуда не встречается, но застудиться собака все-таки может. Об этом скажут следующие симптомы: ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, повышенная температура тела, затрудненное дыхание, хрипы и кашель, — сообщается в материале.

Также следует забеспокоиться, если у питомца наблюдаются выделения из носа и глаз, он чаще обычного ходит в туалет, а в моче кровяные выделения. В таком случае эксперты не советуют лечить животное самостоятельно. Необходимо как можно быстрее привезти домашнего любимца в ветеринарную клинику, для того чтобы врач осмотрел животное и взял анализы. А пока ветеринар будет устанавливать диагноз, следует обустроить питомцу теплое место, кормить его калорийной, но не тяжелой пищей, например, мясным бульоном. Если у животного началась лихорадка, то его нужно укрыть теплым одеялом, сообщает «Москва 24».

Ранее начальник центра лучевой диагностики и биотерапии животных Дмитрий Кузнецов рассказал, как предотвратить сердечные заболевания у домашних животных. Он отметил, что домашние животные должны ежегодно проходить полное профилактическое обследование.