Ветеринары рассказали, как предотвратить сердечные заболевания у домашних животных

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Заболевания сердечно-сосудистой системы встречаются в том числе и у домашних животных. Во Всемирный день сердца, 29 сентября, начальник центра лучевой диагностики и биотерапии животных Дмитрий Кузнецов рассказал о профилактике болезней у питомцев.

Он отметил, что домашние животные должны ежегодно проходить полное профилактическое обследование.

— Если мы диагностируем болезнь на начальном этапе, в большинстве случаев нам удается избежать ее развития. Животное вовремя получает терапевтическую поддержку. Дело в том, что ваш любимец никогда не скажет вам, что ему плохо, у него кружится голова, он испытывает слабость. Чаще всего питомец просто лежит и отдыхает, а владельцы думают, что такое поведение в пределах нормы, — рассказал он.

По словам специалиста, когда болезнь сердца проявляется у животного в каком-то явном симптоме, часто бывает уже поздно для успешного лечения.

Ветеринар отметил, что в группу риска по заболеваниям сердца входят животные старше пяти лет. Маленькие собаки, такие как йоркширский терьер, померанский шпиц, чихуа-хуа и мопсы, склонны к утолщению митрального клапана — эндокардиозу.

У собак крупных пород (например, у акбашей, американских бульдогов, алабаев и бульмастифов) часто выявляют дилатационную кардиомиопатию — их сердце становится слишком большим.

Кошки имеют предрасположенность к гипертрофической кардиомиопатии — патологии, при которой стенки сердца становятся жесткими и мешают эффективной работе желудочков. Такая проблема часто встречается у британцев, рэгдоллов и сфинксов.

Симптомами проблем с сердцем у собак являются излишняя утомляемость, кашель и одышка. Кошки при заболеваниях обычно начинают дышать, высунув язык, пишет официальный сайт мэра Москвы.