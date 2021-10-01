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Эксперт рассказала, как правильно выбирать и готовить рыжики

Ирина А. Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, как правильно выбирать и готовить рыжики
Фото: Pixabay

Специалист инспекции по качеству пищевой продукции Государственной инспекции города Москвы по качеству сельхозпродукции, сырья и продовольствия Елена Павлова рассказала, как правильно выбирать, хранить и готовить популярные осенние грибы — рыжики.

В лесу эти грибы можно найти вблизи хвойных пород.

Эксперт рассказала, что при готовке свежих рыжиков предварительное отваривание не требуется. Эти грибы отлично сочетаются с мясом и картофелем. Также отлично подходят для соления и маринования.

От длительного соприкосновения с воздухом очищенные рыжики также могут темнеть и приобретать непрезентабельный вид. Чтобы этого не произошло, нужно замочить их в двухпроцентном растворе соли на срок не более 20 минут.

Эксперт также советовала покупать грибы в проверенных местах и обращать внимание на внешний вид.

— Не приобретайте грибы с рук и в местах несанкционированной торговли. Кроме того, не покупайте вареные, соленые, маринованные грибы и другие грибные консервы, произведенные в домашних условиях, — уточнила она в комментарии РИАМО.

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