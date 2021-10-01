В ВОЗ назвали «моральным провалом» срыв планов вакцинации от коронавируса в сентябре

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Срыв цели вакцинировать от COVID-19 до конца сентября не меньше десяти процентов жителей всех государств мира, которую ставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), является «моральным провалом». Такое мнение в пятницу, 1 октября, выразил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в мае ВОЗ определила задачу провести вакцинацию не менее десяти процентов жителей всех мировых стран. Гебрейесус отметил, что этого показателя не смогли добиться 56 государств, добавив, что в этом не было их вины.

Генеральный директор организации уточнил, что половина из этих стран вакцинировала лишь два процента населения.

— Тот факт, что не выполнена задача по вакцинации 10 процентов населения, — это моральный провал, — написал он на своей странице в Twitter.

Гебрейесус убежден, что это должно стать стимулом для мирового сообщества приложить все силы для достижения двух других целей, которые поставила ВОЗ. Среди них — охватить вакцинами от коронавируса не менее 40 процентов жителей всех стран до конца текущего года и не менее 70 процентов — к середине следующего.

— Больше не может быть оправданий и невыполненных обещаний, — добавил он.

По словам Гебрейесуса, достигнуть этих целей получится, если государства будут делиться вакцинами и технологиями по их производству, остановят права интеллектуальной собственности на препараты и обеспечат приоритет поставок для международного механизма COVAX и Африканской целевой группы по приобретению вакцины.

Глава ВОЗ напомнил, что неравенство в сфере вакцинации грозит усилением передачи инфекции и появлению новых опасныхштаммов коронавируса.

По данным ВОЗ на 30 сентября, во всем мире зарегистрировали 233 136 147 случаев коронавируса и 4 771 408 смертей от него.

Ранее стало известно, что закон о бесплатной вакцинации в частных и ведомственных клиниках в рамках реализации программы обязательного медицинского страхования (ОМС) вступает в силу в России в пятницу, 1 октября. Теперь клиники — участники программы ОМС будут прививать граждан по эпидемическим показаниям.