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Московским школьникам предложили присоединиться к конкурсу по иностранным языкам

Анастасия Волоснова

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Московским школьникам предложили присоединиться к конкурсу по иностранным языкам
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве начался конкурс по иностранным языкам для школьников «LinguаTime: капсула времени». Об этом рассказали в пятницу, 1 октября, в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Принять участие в конкурсе могут ученики 2–11-х классов. В рамках мероприятия будет оцениваться знание английского, испанского, китайского, немецкого или французского языков.

В формате лонгрида или подкаста школьникам нужно будет обсудить высказывания Уильяма Артура Уорда, Иоганна Вольфганга Гете, Харуки Мураками. Учащиеся младшей школы будут участвовать в конкурсе по теме «Моя страна — страна победителей».

Свои работы школьники должны будут загрузить в личный кабинет на сайте Городского методического центра Москвы в разделе «Конкурсы». Представить их можно будет в период с января по апрель 2022 года, пишет агентство городских новостей «Москва».

Также школьники столицы смогут принять участие в викторине и творческом конкурсе, посвященных 80-летию битвы за Москву. Мероприятия пройдут в режиме онлайн. Участникам предстоит выполнить творческие и исследовательские задания, подготовленные специалистами Городского методического центра Москвы.

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