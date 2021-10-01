Фотовыставка к 90-летию Департамента экономической политики и развития открылась в Москве

Фото: Департамент экономической политики и развития города Москвы

Россия, Москва, Климентовский переулок Карта всех событий

В Москве в пятницу, 1 октября, открылась фотовыставка «90 лет развивая Москву», посвященная 90-летию Департамента экономической политики и развития города Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Стенды расположены в Климентовском переулке. На снимках будут показаны перемены, которые произошли со столицей с начала XX века.

— История департамента началась в 1931 году, когда была создана Московская городская плановая комиссия со штатом всего девять человек. В течение всего времени Мосгорплан находился на острие самых насущных проблем экономики Москвы, решал важные задачи развития и управления городом, — добавил Кирилл Пуртов.

По его словам, сотрудники департамента ежедневно решают важные задачи, которые помогают развивать столичную экономику.

Фото: Департамент экономической политики и развития города Москвы

Пуртов добавил, что Россия — это мощный экономический конгломерат, активность которого подтверждают высокие позиции Москвы в международных рейтингах.

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