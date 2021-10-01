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Фотовыставка к 90-летию Департамента экономической политики и развития открылась в Москве

Анастасия Волоснова

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Фотовыставка к 90-летию Департамента экономической политики и развития открылась в Москве
Фото: Департамент экономической политики и развития города Москвы
Россия, Москва, Климентовский переулок Карта всех событий

В Москве в пятницу, 1 октября, открылась фотовыставка «90 лет развивая Москву», посвященная 90-летию Департамента экономической политики и развития города Москвы. Об этом рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Стенды расположены в Климентовском переулке. На снимках будут показаны перемены, которые произошли со столицей с начала XX века.

— История департамента началась в 1931 году, когда была создана Московская городская плановая комиссия со штатом всего девять человек. В течение всего времени Мосгорплан находился на острие самых насущных проблем экономики Москвы, решал важные задачи развития и управления городом, — добавил Кирилл Пуртов.

По его словам, сотрудники департамента ежедневно решают важные задачи, которые помогают развивать столичную экономику.

Фотовыставка к 90-летию Департамента экономической политики и развития открылась в МосквеФото: Департамент экономической политики и развития города Москвы

Пуртов добавил, что Россия — это мощный экономический конгломерат, активность которого подтверждают высокие позиции Москвы в международных рейтингах.

Центральный банк РФ приглашает москвичей на фотовыставку «Монеты славы». Экспозиция откроется в Московском метрополитене в переходе между станцией «Ленинский проспект» и станцией МЦК Площадь Гагарина.

Пассажиры метрополитена увидят памятные монеты, посвященные спорту, выдающимся спортсменам и их достижениям. Здесь представлена история славных побед российских спортсменов — от первых триумфов на олимпиадах и чемпионатах до памятных Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года.

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