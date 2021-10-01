Москвича жестоко избили и ограбили в центре столицы

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 119/22 Карта всех событий

Жителя столицы ограбили и жестоко избили в центре города. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел на Волгоградском проспекте во дворе дома № 119/22. В ночь на 30 сентября на мужчину напал неизвестный и начал жестоко избивать руками и ногами. После этого нападавший отнял у мужчины куртку с ключами от квартиры, документами, банковской картой и наличными деньгами.

Злоумышленник скрылся, а мужчину с множественными травмами доставили в больницу. У него диагностировали ушиб головного мозга, внутреннее кровотечение и несколько переломов черепа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленника ищут.

В июле «ВМ» писала, что двое мужчин избили и ограбили москвича возле метро в центре столицы. Инцидент произошел 22 июля. Мужчина вместе с другом сидел на лавочке у метро в Таганском районе столицы. Он захотел поесть и пошел в сторону ближайшего кафе. В этот момент к нему подошли двое мужчин и предложили вместе выпить. Он отказался, но любители спиртного стали настаивать.

Один из них приобнял мужчину и повел за угол близлежащего дома. Там злоумышленники начали избивать потерпевшего — наносили удары по голове и ногам. После чего отняли у пострадавшего кошелек, телефон и бижутерию. Позже нападавших задержали.