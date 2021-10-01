Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвича жестоко избили и ограбили в центре столицы

Михаил Алимов

Происшествия
Москвича жестоко избили и ограбили в центре столицы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 119/22 Карта всех событий

Жителя столицы ограбили и жестоко избили в центре города. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел на Волгоградском проспекте во дворе дома № 119/22. В ночь на 30 сентября на мужчину напал неизвестный и начал жестоко избивать руками и ногами. После этого нападавший отнял у мужчины куртку с ключами от квартиры, документами, банковской картой и наличными деньгами.

Злоумышленник скрылся, а мужчину с множественными травмами доставили в больницу. У него диагностировали ушиб головного мозга, внутреннее кровотечение и несколько переломов черепа.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленника ищут.

В июле «ВМ» писала, что двое мужчин избили и ограбили москвича возле метро в центре столицы. Инцидент произошел 22 июля. Мужчина вместе с другом сидел на лавочке у метро в Таганском районе столицы. Он захотел поесть и пошел в сторону ближайшего кафе. В этот момент к нему подошли двое мужчин и предложили вместе выпить. Он отказался, но любители спиртного стали настаивать.

Один из них приобнял мужчину и повел за угол близлежащего дома. Там злоумышленники начали избивать потерпевшего — наносили удары по голове и ногам. После чего отняли у пострадавшего кошелек, телефон и бижутерию. Позже нападавших задержали.

Читайте также:
МВДДеньгиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте