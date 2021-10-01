Протоиерей назвал историческим событием венчание потомка Романовых

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Потомок династии Романовых Георгий 1 октября обвенчался с возлюбленной из Италии Викторией Беттарини. Протоиерей Александр Ткаченко поделился эмоциями после торжественного события.

Венчание состоялось в Исаакиевском соборе в присутствии большого количества гостей. Среди них были замечены представители 20 семей монархий из разных государств. Протоиерей епархии Петербурга Александр Ткаченко отметил важность произошедшего события.

— Это было чудесное событие, прямо историческое событие, — отметил протоирей в комментарии ФАН.

Сообщается, что для проведения венчания Исаакиевский собор специально закрыли на несколько часов. Гостей встречали организаторы и добровольцы Санкт-Петербургской епархии. Праздничное событиепрошло с соблюдением антикоронавирусных ограничений: участникам торжества измерили температуру перед началом венчания, передает издание «Невские новости».

Это первая за последние 127 лет свадьба императорского дома. Потомок Романовых и его возлюбленная расписались в Москве, а венчание прошло в Санкт- Петербурге.