«Сиделец и бандит»: психолог объяснила, почему женщины любят проблемных мужчин

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Психолог Вероника Степанова рассказала, как женщины влюбляются в мужчин.

В первую очередь, женщина начинает присматриваться и искать в нем знакомые черты, которые встречались среди ее близких родственников или знакомых.

— Крайне редко возникает любовь с первого взгляда. «Да обычный мужик, ничего особенного», - такое бывает первое впечатление. Женщина просто присматривается. И она видит в нем что-то родное. Она не может это отследить, но это что-то близкое, — объясняет психолог в новом видео на своем YouTube-канале.

При этом женщину совершенно не отталкивают, а наоборот, притягивают мужчины с проблемами.

— Женщину не будут отталкивать социальные статусы. Например, если она узнает, что мужчина женат, это не протрезвит ее отношение. То, что он ездит на метро, снимает комнатку тоже не будет препятствием. В отличие от мужчины, который подумает: «Ага, Светулька-то моя в общежитии живет, да ну ее!». И мужчина быстро отрезвился и нашел другую. У них это очень быстро проходит. Так вот женщина, узнав такие факты, может влюбиться еще сильнее. У девушки, несмотря на то, сколько детей, жен, сидел-не сидел, употреблял- не употреблял, у нее разгоняются эмоции. Более того, тем мощнее они разгоняются, чем забористее «перчик», чем больше было жен, наркотиков и бандитизма. В отличие от мужчины, который если узнает, что женщина была судима — с ней он отношений строить не будет, — считает Вероника Степанова.

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