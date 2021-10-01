«Самая христианская»: священник раскрыл истинный смысл фамилии Моргенштерна

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Известный в Сети православный священник Павел Островский опроверг слова популярного исполнителя Алишера Моргенштерна о том, что в его фамилии есть что-то дьявольское, заверив, что на самом деле она является «самой что ни на есть христианской».

На подобные рассуждения отца Павла подтолкнули слова рэпера о том, что в его фамилии есть что-то дьявольское, так как она переводится, как «утренняя звезда», что на латыни звучит как «люцифер».

— Хочу порадовать Алишера, что у него на самом деле самая что ни на есть христианская фамилия, так как Христос про Себя говорит так: «Я — яркая Утренняя Звезда», — написал священник в своем Instagram-аккаунте, приведя в подтверждение цитату апостола Петра.

Островский заключил, что в музыканте «больше хорошего, чем плохого», а его эпатажное шоу лишь скрывает душу, которая ищет «доброго, а не злого».

До этого российская артистка Лолита Милявская призналась, что восхищена талантом и творческими успехами рэпера Моргенштерна и назвала его талантливым, умными «генетически поцелованным».