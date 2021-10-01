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«Активные граждане» выберут название для новой зоны отдыха в Новокосине

Анастасия Волоснова

Город
«Активные граждане» выберут название для новой зоны отдыха в Новокосине
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, Салтыковский лесопарк Карта всех событий

В проекте «Активный гражданин» москвичи смогут проголосовать за название для новой зоны отдыха в столичном районе Новокосино. Об этом рассказал префект Восточного административного округа Николай Алешин.

Современное общественное пространство организовали возле Салтыковского лесопарка в этом году. На участке проложили велосипедную дорожку, установили лавочки, фонари и цветники.

— Для детей смонтировали большую игровую зону, для спортсменов оборудовали площадку с уличными тренажерами, скейт-парк и памп-трек. По просьбам жителей рядом появилось место для выгула собак с дорожками и оборудованием для дрессировки, — отметил Николай Алешин.

Однако пока у пространства нет названия. Москвичам предлагается назвать парк тремя вариантами: «Лесная сказка», «Жемчужина Новокосино» или по названию района Новокосинский парк, передает официальный сайт мэра Москвы.

Результаты комплексного благоустройства новых территорий парка «Яуза» ранее оценил мэр Москвы Сергей Собянин. После всех запланированных работ парк будет сопоставим с Парком Горького, отметил мэр.

В этом году в парке обустроили 50 гектаров территории. В нем было создано пространство со скейт-парком, тренажерами, спортплощадками и зонами для воркаута.

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