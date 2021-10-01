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Ветреная и дождливая погода улучшила качество воздуха в Москве

Анастасия Волоснова

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Погода в Москве
Город
Ветреная и дождливая погода улучшила качество воздуха в Москве
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Ветреная и дождливая погода в сентябре в Москве положительно повлияла на качество воздуха в городе. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

В сентябре 2019 года при норме 65 миллиметров выпало всего 29 миллиметров осадков. При этом среднемесячная температура воздуха составила плюс 12,3 градуса.

Однако в сентябре текущего года ситуация изменилась в лучшую сторону. Количество осадков в Москве превысило норму и составило 75 миллиметров. Среднемесячная температура опустилась до плюс 8,4 градуса. Кроме того, в столице дул ветер порывами до 17 метров в секунду.

— По данным экологического мониторинга, концентрация оксида углерода в атмосферном воздухе снизилась на 20 процентов по сравнению с сентябрем 2019 года, диоксида азота — на 7 процентов, оксида азота — на 37 процентов, взвешенных частиц РМ10 — на 15 процентов, РМ2,5 — на 29 процентов, — говорится в сообщении.

Синоптик рассказал, что большинство регионов РФ ожидает комфортный по температуре октябрь. Месяц будет теплее, чем обычно. По словам эксперта, на Чукотке, в Камчатском крае, Магаданской области и на севере Хабаровского края октябрь будет дождливым.

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