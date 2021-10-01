Самокаты стали новым видом транспорта в «Яндекс.Картах»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«Яндекс» в своем сервисе «Карты» расширил список видов транспорта, добавив в него самокаты. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

— В «Яндекс.Картах» появился новый вид транспорта — самокаты. Теперь можно строить для них маршруты и смотреть, сколько времени уйдет на дорогу. Также в «Картах» теперь есть аренда электросамокатов «Яндекс Go», — рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что маршруты для поездок на самокате прокладываются по тротуарам и велосипедным дорожкам, обходя лестницы. При планировании поездки пользователь имеет возможность сравнить путь на самокате и другом транспорте и выбрать наиболее подходящий.

Проложить маршрут можно по всей России. В настоящее время функция доступна в приложении на iOS и в десктопной версии. Для пользователей Android она откроется в ближайшее время.

Не так давно сервисы «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» появились в CarPlay и Android Auto. Пользователи уже смогли оценить новинки, поделившись их достоинствами и недостатками. Подробнее об этом можно прочитать в специальном материале «Вечерней Москвы».