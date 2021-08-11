Яндекс.Карты появились в Android Auto и Apple CarPlay: отзывы пользователей и мнение эксперта

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Сервисы «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» появились в CarPlay и Android Auto. Пользователи уже смогли оценить новинки, поделившись их достоинствами и недостатками. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Какие сервисы уже существуют

Сами по себе CarPlay и Android Auto представляют собой мобильные приложения. Первое не нужно даже скачивать, программа уже установлена на Iphone и можно просто ее подключить к совместимому автомобилю, а это более 600 моделей, в том числе отечественные 2021 года выпуска. Android Auto, в свою очередь, загружается из Google Play на свой смартфон.

При этом приложения по своему смыслу и своей задаче примерно одинаковые, говорит автоэксперт и автожурналист Петр Баканов. Они работают по принципу внешнего экрана для телефона, в некоторой степени его дублируя. Почему в некоторой? Потому что пока их функционал все-таки ограничен, но постепенно он расширяется, и появление «Яндекс.Навигатора» и «Яндекс.Карт» — одна из таких новаций. К Apple CarPlay и Android Auto можно подключиться как через провод, так и через Bluetooth.

У самого «Яндекса», кстати, есть тоже своя система — «Яндекс.Авто». Ее можно, в частности, протестировать в каршеринге, но она является полноценным бортовым компьютером, встроенным в автомобиль и готовым к работе при его запуске. Это самостоятельная платформа и она не дублирует экран смартфона.

В CarPlay и Android Auto, как рассказал автожурналист и автоэксперт Петр Баканов, сейчас можно пользоваться различными мессенджерами и картами. В первом, например, есть голосовой помощник Siri. Используя его, можно включить понравившуюся музыку. В качестве навигации там используются штатно Google Maps, 2ГИС и Maps.Me. В Андроиде «Гугл Карты» тоже есть, и несколько подобных приложений можно подключить дополнительно. Помимо навигационных программ, доступны Whats'App, Viber, VLC player, Telegram, Deezer, Spotify и Facebook Messenger.

Пользователи реагируют по-разному

«Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», активно используемые россиянами, появились в приложениях недавно и тоже работают, но с определенными ограничениями. Для их использования необходимо иметь подтвержденную учетную запись и подписку на «Яндекс.Плюс». Если второго критерия нет, компания предоставляет бесплатный тестовый период на три месяца. За первые недели использования они уже получили первые отзывы пользователей — от восторженных до не очень.

Как пишет на одном из форумов человек под ником «Владислав Николаевич», поддержка Android Auto и CarPlay сервисов российской популярной компании было долгожданным событием.

— Убогий навигатор 2ГИСа водил меня через деревни в объезд федеральных трасс, а «Google.карты» не знают про камеры и ограничения скорости, — написал мужчина.

Пользователь под ником «Кирилл Головач» пока советует не спешить радоваться, поскольку «Яндекс.Карты» работают на автомобилях с CarPlay и Android Auto неидеально, с задержками и другими багами. Часто они даже неправильно строят маршрут и периодически зависают. Но больше всего людей напрягает то, что за это приходится еще и платить в рамках подписки на сервисы «Яндекса».

Юзер Денис Фаломеев считает, что актуальнее было бы «зайти» в CarPlay и Android Auto в начале сезона летних отпусков. Это, по его мнению, позволило бы привлечь больше подписчиков на платные опции. Поскольку поездок в это время года бывает много.

Андрей Сапожников с того же форума назвал в числе минусов приложения отсутствие масштабирования — нельзя увеличить/уменьшить, свайпа по экрану — нет возможности передвинуть карту. По сути, пока эти приложения в рамках сервисов мало чем отличаются от 2ГИС и ими удобнее пользоваться все еще с телефона.

Но в целом граждане новинками довольны. Через «Яндекс.Карты» в автомобиле только нельзя пока оплачивать топливо, парковки и использовать комментарии на карте, а также нет полноценного голосового помощника «Алисы». Связано это с ограничениями по встраиваемому функционалу со стороны Android Auto и CarPlay.

Мнение эксперта

Петр Баканов также пользуется Apple CarPlay и AndroidAuto. Из плюсов подобных программ можно отметить, например, что у пользователей «яблока» более дружелюбный интерфейс, который поддерживает большее количество функций.

— Я как обладатель андроид-устройства не могу назвать Android Auto удобным приложением, потому что там сложнее пользоваться навигатором. Google Auto предлагает пользоваться по большей части своими сервисами либо теми сервисами, с которыми у них есть какие-либо соглашения, что опять же во многом для меня ограничивает интерфейс, — отметил эксперт.

Самым идеальным вариантом синхронизации экрана смартфона с автомобилем, по его словам, было бы отзеркаливание всего телефона. То есть все то, что используется на мобильном устройстве, оказалось бы на экране мультимедийной системы автомобиля.

Пока же в этом плане есть множество ограничений.

— Основные минусы Android Auto и CarPlay заключаются в том, что у них ограниченный функционал, к которому они предоставляют доступ с экрана автомобиля. Ты хочешь пользоваться одной программой, а система требует пользоваться ее разработками. Да, функционал расширяется с каждым годом, но тем же Яндексом приходится пользоваться за деньги. И функционал не дотягивает до идеала, — добавил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Тот же Google, констатировал он, заставляет пользоваться своими картами, а в российских условиях они менее актуальны, чем «Яндекс», поскольку не учитывают массу моментов, в том числе связанных с местами наибольшего интереса наших сограждан.

Однако в целом эти приложения жизнеспособны, и люди их активно стараются использовать. Конечно, только Android Auto и CarPlay все это не ограничивается. Есть и другие сервисы, но в России они пока не приживаются, заключил Баканов. При этом ни CarPlay, ни Android Auto в управление автомобилем не вмешиваются, а являются мультимедийной надстройкой, развлекательно-информационным интерфейсом.