Динамичные режимы и лепестки: автоэксперт поделился скрытыми опциями АКПП

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Автоматические коробки переключения передач (АКПП) на автомобилях все активнее входят в жизнь россиян. Так, по итогам 2020 года почти 62 процента реализованных в России новых автомобилей были не с механической коробкой передач. О том, почему «автомат» становится все популярнее, а также о его возможностях, незаметных на первый взгляд, «Вечерней Москве» рассказал автомобильный эксперт Михаил Колодочкин.

Прогресс на месте не стоит

Сама идея автоматической коробки передач и ее воплощение появились в процессе развития автомобильной промышленности. Чем дальше идет прогресс, тем меньше функций возлагается на водителя. Например, еще недавно водителям приходилось использовать специальное устройство опережения зажигания. А сегодня это никому даже и в голову не приходит.

— Сейчас никто не знает, что такое опережение. А когда-то водитель должен был вручную подстраивать этот механизм в зависимости от оборотов, в какой момент искра пройдет. И чем дальше развивался автопром — тем больше напрашивалось создание автоматической коробки передач, главным образом потому, что на механике тяжело было обучать новичков. А уж тронуться в горку с места и сегодня далеко не все водители умеют, — отметил автоэксперт.

То есть водители пытаются резко переместить ногу с педали тормоза на газ, машина скатывается сантиметров на 20 и порой это нервирует тех, кто находится позади. На автомате же такая ситуация невозможна, пояснил Колодочкин, и неопытному водителю научиться ездить на этом виде трансмиссии легче. Правда, потом у него вряд ли получится и захочется пересесть на механику.

Скрытые опции автомата

Механику сложнее вывести из строя, но будущее, уверен Колодочкин, конечно же, за автоматической трансмиссией. Помимо того что автомат удобен с точки зрения экономии сил водителя, у него есть разные другие опции, незаметные рядовому автомобилисту. Надо понимать, что их наличие зависит от модели автомобиля и различных характеристик.

Так, у некоторых автомобилей можно под рулем увидеть так называемые лепестки. Они выполняют функцию ручного переключения передач. Автомобилист таким образом сам выбирает режим поездки. Например, если ему нужно резко ускориться, он ставит пониженную передачу и наоборот.

— Бывают на АКПП функции зимней езды. Нажимаете на кнопку, система ограничивает количество переключений передач. А так, автомат тем хорош, что он позволяет современному водителю не думать. Современный водитель не хочет думать вообще. Есть также режим S. Как правило, это спортивный режим. Алгоритм работы коробки передач меняется, машина быстрее откликается на нажатие педали газа, автомобиль едет более динамично, — объяснил специалист.

Настроить под себя

Еще одна необычная опция — изменение смены торможения двигателем. По словам Колодочкина, ее точно можно увидеть на некоторых моделях японских кроссоверов. У них стоят так называемые вариаторы. Их тоже, говорит эксперт, можно отнести к автоматическим трансмиссиям.

— Это меняется где-то минуты за три, если, допустим, вы хотите, чтобы машина сильнее тормозила двигателем, вы это включаете, если не нужно — отключаете. На механике это и так происходит, как только убрали ногу с педали газа. На обычной гидромеханике этого нет. Она как ехала, так и едет. А вариатор перестраивает передаточные соотношения таким образом, что это сказывается и машина начинает интенсивнее тормозить, если вы убираете ногу с газа, — заключил собеседник «ВМ».

С автоматической коробкой передач автомобилист может ездить так, как ему комфортно, физически сильно не напрягаясь. Есть динамичные режимы, есть экономичные. Для этого нужно лишь выбрать машину и настроить ее под себя.

Когда удобнее механика

В то же время, по его словам, людей, которые хотят «чувствовать машину», получают удовольствие от механики, до сих пор остается немало.

— Дескать, я сам включил первую, вторую, третью. На автомате ручные переключения — это больше имитация механики, эмуляция ручного режима. Да и к тому же автомобили на механике стоят дешевле. Человек хочет и деньги сэкономить, и показать, что он крутой водитель. На некоторые спортивные машины механика ставится до сих пор, — добавил специалист.

Однако автомат все же удобнее в подавляющем большинстве режимов, поясняет собеседник «ВМ». Исключений здесь немного. Например, когда завязли глубоко в грязи, выбираться враскачку, активно переключая передачи, будет проще как раз на механике. Потому что гидротрансформатор, выполняющий одну из самых главных функций в АКПП, резко тронуться не даст. А ручное переключение передач окажется, скорее, бесполезным. Сжечь автомат при этом на бездорожье нельзя, только перегреть. Так что любители внедорожников тоже больше тяготеют к механике, потому что автомат в тяжелых условиях начинает сходить с ума, уточнил эксперт.