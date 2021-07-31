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Эксперт Моржаретто назвал главный плюс автоматического лишения прав по медпоказаниям

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт Моржаретто назвал главный плюс автоматического лишения прав по медпоказаниям
Фото: Pexels

Проект поправок МВД к закону о безопасности дорожного движения позволит избавить российские дороги от водителей со скрытыми заболеваниями. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сказал автоэксперт и автообозреватель «ВЕСТИ FM» Игорь Моржаретто.

По его словам, автомобилисты не всегда знают о наличии у себя опасных болезней, симптомы которых могут проявиться во время вождения:

— Например, был случай, когда девушка села с эпилепсией за руль. Во время движения у нее случился припадок, что привело к массовому ДТП. Таких историй немало, поэтому очень важно, чтобы водитель проходил медицинскую комиссию и вовремя был предупрежден о наличии скрытых заболеваний, дабы снизить риск аварийности на дороге.

Создание единой федеральной информационной системы, где будет указываться состояние здоровья водителя, по словам собеседника «ВМ», мера очень важная и долгожданная:

— Такая база обязательно нужна. О ее необходимости говорят вот уже целых десять лет. Соответствующее распоряжение неоднократно давал и президент. Многие водители очень противятся поправкам, утверждая, что нарушается врачебная тайна. Но сотрудники полиции получат доступ к базе здоровья водителя, где имеются лишь две формулировки — «здоров» или «болен». Более того, такая информация станет доступна избранным сотрудникам МВД.

В самой информационной справке водителя не будет детально описана клиническая картина.

В то же время Моржаретто обеспокоен безопасностью цифровой системы:

— Время от времени случаются сбои. Нет гарантии, что на портал не будет осуществлена хакерская атака. Для запуска такой системы нужны дополнительные меры защиты.

Российских автомобилистов, у которых выявят серьезные заболевания, автоматически будут лишать водительских прав. Соответствующие поправки в закон «О безопасности дорожного движения» разработало МВД России. Нововведение подразумевает создание единой федеральной информационной системы, где будут храниться электронные медицинские справки водителей с указанием данных об их состоянии здоровья.

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