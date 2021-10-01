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«Аэрофлот» возобновил регулярные полеты из Москвы в Пунта-Кану в Доминикане

Дарья Чентаева

Общество
«Аэрофлот» возобновил регулярные полеты из Москвы в Пунта-Кану в Доминикане
Фото: sila-avia.ru

С 1 октября «Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Пунта-Кану в Доминиканской Республике. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Полеты Москва — Пунта-Кана — Москва сначала будут совершать только по пятницам и воскресеньям, а с начала ноября и по средам.

— Таким образом, частота составит три раза в неделю, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что рейсы осуществляются на Airbus A350. Современный салон выполнен в трехклассной компоновке: «бизнес» (28 мест), «комфорт» (24 места) и «эконом» (264 места), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Для пассажиров первого рейса регистрация проходила в праздничной атмосфере.

— Перед стойками регистрации развернулось представление: звучала музыка, артисты исполняли латиноамериканские танцы. На борту каждому путешественнику вручили памятные подарки, угощали шампанским и доминиканским ромом. В аэропорту Пунта-Каны первый рейс «Аэрофлота» встретят традиционной водяной аркой, — добавили представители компании.

Ранее стюардесса американских авиалиний Андреа Фишбах объяснила, как следует одеваться для полета. По ее словам, одежду в дорогу нужно выбирать из соображений комфорта и безопасности. Стюардесса посоветовала не надевать ничего из того, что сковывает движения, а также обувь на каблуках.

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