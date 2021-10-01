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Эксперты рассказали, кому могут отказать в венчании

Ирина А. Игнатенко

Общество
Эксперты рассказали, кому могут отказать в венчании
Фото: Pixabay

1 октября в Санкт-Петербурге состоялась первая более чем за сто лет свадьба потомка царской династии Романовых. Редакция издания «Невские новости» выяснила, как проходит обряд венчания и кому могут отказать в торжестве.

Венчание —одно из таинств. Во время обряда Господа призывают благословить новую семью. Перед венчанием пара должна исповедаться, причаститься, а также обручиться — дать обещание стать друг другу мужем и женой.

В ряде случаев паре могут отказать в венчании. Во-первых, если это четвертый или пятый брак хотя бы для одного из супругов. Также нельзя венчать родственников, даже дальних. Таинство нельзя будет осуществить, если один из супругов не верит в Бога и не был крещен.

Ранее протоиерей Александр Ткаченко назвал историческим событием венчание потомка Романовых с возлюбленной из Италии Викторией Беттарини. Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге в присутствии большого количества гостей.

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