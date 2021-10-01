Предприниматели присоединятся к экологической повестке в Москве

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Бизнес присоединится к экологической повестке в Москве. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров в рамках обсуждения ESG-повестки, которая основана на экологической, социальной и управленческой ответственности.

По его словам, Москва еще несколько лет назад начала развивать «зеленую» экономику. Он уточнил, что в настоящее время меньше семи процентов выбросов приводится на промышленную отрасль столицы.

— В этом году мы подписали концессию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проект в ЖКХ решит важную задачу: инвестор будет перерабатывать иловый осадок сточных вод. Мы проанализировали мировой опыт и выбрали наиболее безопасный способ утилизации такого осадка — сушка, — пояснил Прохоров.

Он добавил, что власти также рассматривают возможность реализации проектов по созданию пунктов сбора и сортировки отработавшей электротехники.

Глава департамента подчеркнул, что в ближайшие пять лет столичные компании будут переходить к устойчивому развитию, а власти Москвы будут их поддерживать.

— Мы убеждены, что достижение со стороны города Целей устойчивого развития невозможно без активного вовлечения бизнеса в Глобальную повестку 2030 года, — отметил Прохоров.

До этого сообщалось, что Москва вошла в двадцатку городов, которые разместили «зеленые» облигации. Их выпуск стал естественным шагом, так как в Москве реализовывается множество экопроектов. При этом город двигается к целям устойчивого развития.

Заместитель руководителя аппарата мэра столицы Мария Багреева отметила, что «зеленые» ценные бумаги входят в состав финансовых инструментов Международной ассоциации рынков капитала, из-за чего за ними требуется ежегодный контроль.