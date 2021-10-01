Самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира на борту

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мужчина вел себя неадекватно в самолете, следовавшем из Москвы в Анталью. Командир борта из-за поведения дебошира принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Краснодара. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После приземления диспетчеры сообщили в отделение полиции, что экипажу авиалайнера требуется помощь.

— Полицейские установили, что во время полета один из пассажиров вел себя агрессивно, использовал нецензурные выражения, ходил по салону и задевал пассажиров. На замечания реагировал неадекватно. В связи с этим командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке, — передает слова Волк «МВД Медиа».

Дебоширом оказался 42-летний житель Московской области. Его доставили в отделение и провели медицинское освидетельствование: мужчина был пьян. Его арестовали на семь суток, которые он проведет в спецприемнике для административно задержанных города Тимашевска в Краснодарском крае.

Видео: Пресс-центр МВД России

По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

За день до этого Волк сообщила об инциденте с еще одним пьяным мужчиной. Он должен был лететь на борту рейса Москва — Анталья, но из-за его состояния и неадекватного поведения авиакомпания отказала пассажиру в перелете. Сотрудники транспортной полиции доставили дебошира в отделение.

В июле председатель общероссийского движения «Сильная Россия» и правозащитник Антон Цветков в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, почему пьяные пассажиры продолжат летать на самолетах. По его словам, запрет выпившим пассажирам летать на самолетах никакого эффекта в борьбе с дебоширами на борту не даст, а приведет только к очередям в аэропортах на тестирование. Да и практики соответствующей в мире нет. Если человек адекватный, то неважно, выпил он алкоголь или нет.