Эксперт рассказала о преимуществе пенсионеров перед молодыми соискателями работы

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Многие пожилые россияне по разным причинам продолжают работать и после выхода на пенсию. Эксперт оценила, легко ли найти работу пенсионеру и какими преимуществами обладают люди старшего поколения.

По мнению председателя правления отделения Союза пенсионеров в Ленинградской области Надежды Шумейко в комментарии изданию «Невские новости» отметила, что для работодателя первоочередное значение имеет опыт работы сотрудника.

Возраст человека и большой трудовой стаж свидетельствуют о том, что специалист может эффективно выполнять задачи, которые для молодежи пока недоступны.

Кроме того, эксперты советуют подумать о презентации, представить на собеседовании свои лучшие работы.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии для пенсионеров. Среди них оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар. Зарплата на этих должностях может достигать 175 тысяч рублей.