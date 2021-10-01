Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказала о преимуществе пенсионеров перед молодыми соискателями работы

Ирина А. Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала о преимуществе пенсионеров перед молодыми соискателями работы
Фото: Михаил Подобед / Вечерняя Москва

Многие пожилые россияне по разным причинам продолжают работать и после выхода на пенсию. Эксперт оценила, легко ли найти работу пенсионеру и какими преимуществами обладают люди старшего поколения.

По мнению председателя правления отделения Союза пенсионеров в Ленинградской области Надежды Шумейко в комментарии изданию «Невские новости» отметила, что для работодателя первоочередное значение имеет опыт работы сотрудника.

Возраст человека и большой трудовой стаж свидетельствуют о том, что специалист может эффективно выполнять задачи, которые для молодежи пока недоступны.

Кроме того, эксперты советуют подумать о презентации, представить на собеседовании свои лучшие работы.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии для пенсионеров. Среди них оператор по добыче нефти, сварщик, геодезист, домработница и шеф-повар. Зарплата на этих должностях может достигать 175 тысяч рублей.

Читайте также:
соискателиПенсионерыРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Сейчас вам пошучу на три миллиона

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время ли для милосердия?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Разорванный хоровод пятнадцати сестер

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трудный сирийский вопрос

Ян Арт
Ян Арт

Доллар дешевеет, нефть дорожает

Ирина Апексимова
Ирина Апексимова

Мэтры вернутся на сцену театра

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Немцы выбрали стабильность

Все мнения
О проекте