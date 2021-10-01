«Москино» покажет трансляцию запуска в космос корабля с Пересильд и Шипенко

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Москино Космос» 5 октября покажет прямую трансляцию запуска космического корабля, на борту которого будут находиться актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Об этом рассказали в пресс-службе «Москино».

В пресс-службе напомнили, что данный научно-просветительский проект «Вызов» станет первой в мире художественной киносъемкой на Международной космической станции.

Комментировать запуск в прямом эфире будут космонавты и кинематографисты. После трансляции покажут фильм «Белое солнце пустыни». Данную картину по традиции космонавты смотрят перед полетом, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» для полета российской артистки Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко начали транспортировать на стартовую площадку космодрома Байконур в пятницу, 1 октября. В настоящий момент техника выехала из монтажно-испытательного корпуса, в котором проводились подготовительные работы.

В субботу, 2 октября, специалисты проведут генеральные испытания. Во вторник, 5 октября, состоится государственная комиссия, которая даст разрешение на запуск ракеты. Сам старт назначен на 11:15 по московскому времени в этот же день.