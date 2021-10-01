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Косметолог объяснила, считается ли ботокс ядом

Анна Михалюк

Общество
Косметолог объяснила, считается ли ботокс ядом
Фото: Unsplash

Врач-косметолог, кандидат медицинских наук Ольга Аншукова рассказал о том, является ли ботокс ядом и токсичен ли он для организма человека.

— Ботулотоксин — это токсин. Но любой яд в руках грамотного врача есть лекарство, — объясняет эксперт в интервью для YouTube-канала «Быть Гоций». — Ботулинотерапия применяется в инъекционной косметологии очень часто, но дозы, с которыми мы работаем, минимальные. Максимум даже при фулфейсе, когда мы закалываем все зоны и используем 100–120 единиц. В детской неврологии используют минимум 500–1000 единиц при лечении конечностей. В офтальмологии тоже используется ботокс, и там единицы тоже выше.

Доктор объясняет, что организму не будет наноситься вред, если будет правильно соблюдаться промежуток постановки препарата.

— Есть определенный промежуток, когда ботулинотерапию можно повторять: для спортсменов — раз в три месяца, а остальным пациентам — раз в полгода. Есть счастливчики, у которых сильно не выражен гипертонус мышц, и они делают эту процедуру раз в год, — рассказывает врач.

Также она подчеркивает, что девушки, которые начали терапию своевременно, теперь могут ставить препарат раз в год.

— Мышцы имеют свойство памяти, и они запоминают, что сокращаться не нужно, — объясняет эксперт.

Ранее врач назвал три витамина, без которых женщины стареют быстрее.

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