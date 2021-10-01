Бастрыкин назвал факторы, стимулирующие агрессию у подростков

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин перечислил факторы, которые приводят к появлению у подростков агрессии, и отметил, что они усугубляются деструктивным контентом в Сети.

На заседании Совета безопасности руководитель СК затронул тему предупреждения нападений на образовательные учреждения. Бастрыкин отметил, что к решению этой задачи следует подходить комплексно со стороны государственных органов и общественных институтов. По словам главы ведомства, агрессия у подростков возникает из-за проблем в семье, непонимания со стороны близких, проблемы социализации, отсутствие доверительных отношений, достаточного уровня воспитания, культуры и нравственных ориентиров.

— Все это усугубляется наличием большого количества деструктивного контента в сети Интернет, который «впитывают» подростки, оказавшиеся в сложных психологических условиях либо столкнувшиеся с определенными трудностями. Когда молодые люди видят вокруг корысть, эгоизм, злость и ненависть, а правильные ориентиры им дать некому, складывается опасная ситуация, которая может привести к деструктивизму, — приводятся слова Бастрыкина на официальным сайте СК РФ.

Председатель СК предложил активизировать работу государственных органов, занимающихся вопросами образования и воспитания молодежи, и отметил важность формирования у подростков морально-нравственных ценностей.

Он также призвал задуматься о возрождении форм студенческого самоуправления, которые зарекомендовали себя в советское время, и заявил о необходимости усиления охраны учебных заведений и контроля за оборотом оружия.

До этого Александр Бастрыкин заявил, что, чтобы не допустить повторения ситуации со стрельбой в Пермском университете, необходимо оградить подрастающее поколение от вредоносной информации из интернета, активизировать молодежные движения, усилить меры безопасности в образовательных организациях и воспитывать в молодежи нравственные ценности.