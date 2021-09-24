«Надо вытаскивать из Интернета»: Бастрыкин ответил на вопросы о стрельбе в Перми

Фото: СК РФ

Чтобы не допустить повторения ситуации со стрельбой в пермском университете, необходимо оградить подрастающее поколение от вредоносной информации из Интернета, активизировать молодежные движения, усилить меры безопасности в образовательных организациях и воспитывать в молодежи нравственные ценности. Об этом в четверг, 24 сентября, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

— Основные причины этого и других подобных случаев связаны с тем, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры. Многие нравственные ценности и ориентиры у них размыты. Главным стремлением стало получение любым путем материального достатка. Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги, — рассказывает Бастрыкин.

По его словам, подростков необходимо вовлекать в общественную жизнь, социализировать. В пример глава ведомства привел «Российское движение школьников», которое должно функционировать намного активнее, чем это происходит сейчас.

Наиболее часто в таких событиях фигурируют подростки от 13 до 16 лет, или же недавно достигшие совершеннолетия. Они противопоставляют себя обществу, у них большие проблемы с социализацией и общением со сверстниками.

— На днях следственными органами были инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области. В Красноярском крае предотвращено нападение на техникум и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное, — сообщил Бастрыкин.

В учебных заведениях необходимо усилить контроль за безопасностью, ввести единый стандарт охраны учебных заведений, оснастить их современными системами видеонаблюдения, выделить финансирование на психологическую помощь детям и молодым людям, считает он.

— Необходимо обеспечить студентов достойными стипендиями, активно развивать студенческое самоуправление. Это откроет перед ними возможности активного участия в жизни вузов и научит не только высказывать свою точку зрения, но и слышать мнение окружающих, решать проблемы сообща. Уверен, что тогда у молодых людей будут совершенно другие взгляды на себя и окружающих, — заявил глава ведомства в интервью ТАСС о профилактике подобных случаев.

Подводя итоги, Бастрыкин сформировал пять основных мер:

— Реформирование системы образования

— Дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию, а также предотвращение преступлений, связанных с манипулированием личностью

— Ввод ограничений на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь

— Внедрение общего психологического тестирования для обучающихся в образовательных учреждениях

— Поощрение и развитие детских и молодежных общественных движений, которые помогут подрастающему поколению социализироваться.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственного комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 47 человек и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.