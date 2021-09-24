Председатель СК сообщил о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае

Фото: СК РФ

Молодого человека, который готовил нападение на школу, задержали в Красноярском крае. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

— В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное, — рассказал он корреспонденту ТАСС в интервью.

Других подробностей глава СК не привел.

Он сообщил, что за последние годы было совершено около десятка нападений на учебные заведения в российских регионах.

Стрельба в Перми

В понедельник утром, 20 сентября, в Пермском государственном университете началась стрельба. По данным Следственном комитета, студент вуза открыл огонь по окружающим людям. Он проник на территорию кампуса около 11:00 по местному времени.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы пострадали 43 человека и шестеро погибли.

Занятия в университете отменили до 27 сентября. Мемориал был открыт за пределами кампуса во вторник, 21 сентября.