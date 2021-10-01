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МВД предупредило россиян о мошенниках под видом волонтеров переписи населения

Дарья Чентаева

Общество
МВД предупредило россиян о мошенниках под видом волонтеров переписи населения
Фото: АГН Москва

Сотрудники МВД РФ предостерегают россиян о мошенниках, которые могут выдавать себя за волонтеров всероссийской переписи населения в ближайшие две недели.

Всероссийская перепись населения состоится с 15 октября по 14 ноября, а на отдельных и труднодоступных территориях она пройдет до 20 декабря.

— Люди, которые будут предлагать жителям регионов пройти перепись раньше этого срока, могут являться мошенниками. Переписчиков легко узнать — специально для них изготовлены жилеты, шарфы и сумки с символикой всероссийской переписи населения, — отметили в ведомстве.

Перед тем как начать опрос, сотрудник должен представиться, продемонстрировать документы и уведомить жильцов, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с российским законодательством. Если к вам подходят на улице, скорее всего, это мошенники.

— В ведомстве предупреждают, что при поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись по телефону никаких сведений сообщать не следует. Такая форма получения данных переписчиками не используется, — сообщают МВД.

Если переписчик никого не застал дома, он должен положить листовку в почтовый ящик. На бланке будут указаны адреса ближайших стационарных участков и информация о возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги». Переписчики не спрашивают паспортные данные и любую информацию о жилище. Также важно помнить, что участие в переписи абсолютно бесплатное, сообщают РИА Новости.

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