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Психолог объяснила, в чем состоит главная сложность локдауна для семей

Ирина А. Игнатенко

Общество
Психолог объяснила, в чем состоит главная сложность локдауна для семей
Фото: Pexels

Клинический психолог Ирина Хвингия объяснила, в чем состоит психоэмоциональная трудность удаленки, особенно для семей.

По словам эксперта, люди могут вновь столкнуться с осознанием того, что они почти не знают своих близких. Многие не могут найти общие темы для разговора, а большая часть родителей не имеют никакого представления, что интересно их детям.

— Семья оказалась закрытой в квартире. И так 24 часа в сутки. Люди начали заново знакомиться. Это вызвало определенные невротические реакции, — отметила она в комментарии изданию «Царьград».

В настоящее время из ряда регионов поступает информация о решениях о переводе части классов или целых школ на дистанционное обучение. Так, например, власти Псковской области рассматривают возможность введения регионального локдауна из-за роста заболеваемости, передает Newinform.

1 октября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что на сегодняшний день в России не планируют вводитьфедеральный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.

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