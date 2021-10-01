Экстрасенсы и астрологи рассказали о новой волне коронавируса

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Астрологи и медиумы рассказали, будет ли в России новая волна коронавирусной инфекции и введутся ли в стране дополнительные ограничения.

Звезда 12-ого сезона Битвы экстрасенсов Анатолий Леденев убежден, что очередной всплеск заболеваемости будет весной, и он будет отличаться своим большим масштабом. Он не исключил возможности жестких ограничений, однако отметил, что они не будут продолжительными.

— Опять вспомнят про маски и перчатки. Главное, чтобы 23 февраля и 8 марта мы смогли нормально отметить, — рассказал экстрасенс, добавив, что эта волна заболевания будет последней.

Медиум Анна Гехман, напротив, заявила, что не чувствует усиления изоляции в будущем.

— Скажу безусловно, что четвертая волна будет, однако не такой, как в прошлом году, — сообщила она.

Эксперт отметила, что связанные с коронавирусом вещи не имеют астрологического обоснования. По ее словам, в момент объявления о пандемии, не наблюдалось особенного расположения планет, однако четко отображалась изоляция.

Психолог-акмеолог Ирина Арман обратила внимание, что в конце октября произойдет разворот больших планет, из-за чего ряд социальных процессов сдвинется с мертвой точки.

— Нужно людей предупредить что 19 ноября будут лунные затмения. С учетом того, что развернутся Сатурн и Юпитер, будет что-то интересное, — цитирует астролога ОСН.

Она предупредила, что людям не стоить планировать в этот период важные дела.

До этого астролог Лилия Любимова рассказала, что 6 октября наступит новолуние. Это хорошее время для начинаний и положительных изменений. Но для этого необходимо правильно подготовиться к этому событию.