«Правила, написанные кровью»: более 300 человек пострадали в «пьяных» ДТП в Москве с начала года

Фото: Госавтоинспекция Москвы

За восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.

— С прошлого года в Москве стало на 39 процентов меньше смертей в такого рода авариях. Число раненых снизилось на 15 процентов, ДТП — на 18 процентов, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В ведомстве отметили, что, несмотря на снижение числа ДТП, оно остается высоким.

— Только представьте, 31 человек — это целый школьный класс, — сказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

Сотрудники ведомства просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.

В пример они привели серьезное происшествие, где только по счастливой случайности не оказалось серьезных жертв. Пьяный водитель BMW ехал на скорости 140 километров в час и стал виновником масштабного ДТП, после которого пяти автомобилям потребовался серьезный ремонт.

Видео: Telegram/«Госавтоинспекция Москвы»

Также в результате аварии пострадала девушка, сидевшая в машине виновника инцидента, — у нее диагностирован ушиб головы.

До этого в ГИБДД рассказали о самом частом случае ДТП с пожилыми людьми. Они случаются во дворах домов. По данным ведомства, наезды на пенсионеров обычно происходят из-за того, что водители не соблюдают условия, разрешающие движение задним ходом.