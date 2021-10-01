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В ГИБДД рассказали о самом частом случае ДТП с пожилыми людьми

Илья Ашуров

Происшествия
В ГИБДД рассказали о самом частом случае ДТП с пожилыми людьми
Фото: Пресс-служба ГИБДД

Чаще всего пожилые люди являются жертвами ДТП, которые происходят на внутридомовых территориях. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

По данным ведомства, подобные наезды на пенсионеров обычно происходят из-за того, что водители не соблюдают условия, разрешающие движение задним ходом.

— Пожилой человек в силу возраста и ослабевания физиологических возможностей, не всегда способен быстро реагировать на приближающуюся опасность и попросту может не заметить двигающийся вблизи транспорт, — объяснили в ведомстве, добавив, что важно напомнить своим пожилым родственникам о безопасности передвижения по улице.

На минувшей неделе в Москве произошло 174 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 190 человек и еще восемь погибли. Наиболее распространенный вид ДТП — наезд на пешеходов. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 70 таких случаев. При этом в 22 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

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