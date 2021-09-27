Более 170 аварий произошло на дорогах Москвы за прошлую неделю

Фото: Пресс-служба ГИБДД

На минувшей неделе в Москве произошло 174 дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых пострадали 190 человек и еще восемь погибли. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Наиболее распространенный вид ДТП — наезд на пешеходов. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 70 таких случаев. При этом в 22 эпизодах наезд происходил в зоне действия пешеходного перехода.

На втором месте — столкновение транспортных средств (68 случаев). Еще в 18 случаях машины врезались в стоящие транспортные средства или препятствия. Также жертвами наезда становились велосипедисты. Они попадали в ДТП восемь раз за прошлую неделю.

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В ГИБДД призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также контролировать безопасную дистанцию.

— Будьте внимательны вблизи пешеходных переходов и жилых зонах, а также переходите проезжую часть, только в установленных для этого местах, — говорится в сообщении ведомства.

Наезд на пешеходов впервые за последнее время стал самым распространенным видом ДТП в столице. Так, на неделе с 13 по 19 сентября было зафиксировано 59 подобных случаев.