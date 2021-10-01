Женщина устроилась на работу в табачный ларек и украла продукции на 250 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Москва, Саянская улица Карта всех событий

Женщина обокрала своего работодателя в первый рабочий день. Она похитила товаров на 250 тысяч и скрылась. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Мужчина разместил объявление в интернете о поиске работника — ему был нужен продавец в табачный ларек. На вакансию откликнулась 40-летняя приезжая женщина с опытом работы. Они договорились, и новая сотрудница приступила к своим обязанностям. В первый рабочий день владелец приехал к ларьку, но никого там не обнаружил. Более того, из кассы пропали все деньги, а с прилавков оказались похищены несколько блоков сигарет и табачных стиков.

Бизнесмен оценил ущерб в 250 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что женщина сложила товары и деньги в три большие сумки, вызвала такси и спокойно уехала. По горячим следам полицейские задержали злоумышленницу на Саянской улице. Оказалось, что она неоднократно судима за мошенничество. Похищенную продукцию злоумышленница успела продать до задержания, а деньги, по ее словам, отправила сыну на оплату обучения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщину отпустили под подписку о невыезде.

До этого «ВМ» писала о еще одной краже с участием приезжих. Столичные росгвардейцы задержали двух приезжих мужчин, которые подозреваются в краже чугунных крышек от технических колодцев. В ведомстве отметили, что это является очень распространенным преступлением.