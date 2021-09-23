Двое приезжих попались на краже крышек от технических колодцев

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Столичные росгвардейцы задержали двух приезжих мужчин, которые подозреваются в краже чугунных крышек от технических колодцев. Об этом в четверг, 23 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителя ведомства, сотрудники Росгвардии, следовавшие по Балаклавскому проспекту, заметили автомобиль, который был припаркован на территории Битцевского парка, куда запрещен въезд для гражданского транспорта.

В нем находились двое уроженцев Средней Азии, которые при виде стражей правопорядка начали заметно нервничать и не могли объяснить причину правонарушения.

пресс-служба Росгвардии по Москве (видео)

В итоге один из мужчин признался, что в багажнике их машины находятся чугунные крышки, которые они сняли с технических колодцев на улице Ратной, чтобы в дальнейшем продать. После этого 24-летний и 22-летний уроженцы ближнего зарубежья были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве отметили, что кража крышек технических колодцев является очень распространенным преступлением.

Люки являются городской собственностью, принадлежащей коммунальной сфере. Кража крышек подпадает под статью 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»), то есть тайное хищение чужого имущества. Это деяние наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в сумме заработной платы (иного дохода осужденного) за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.