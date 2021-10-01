Бывшего начальника ФКУ НИИ ФСИН Быкова арестовали на два месяца

Фото: Пресс-служба суда

Бывший начальник Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский институт» ФСИН России Андрей Быков заключен под стражу на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщил пресс-секретарь Савеловского районного суда.

— Быкову А. В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 29 ноября 2021 года, — сообщил пресс-секретарь суда.

В ведомстве также отметили, что на момент совершения преступления Быков А. В. состоял в должности начальника ФКУ НИИ ФСИН России.

О возбуждении уголовного дела в отношении Быкова «ВМ» в среду, 29 сентября, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в 2018–2021 годах Быков заключил 95 фальшивых трудовых договоров с сотрудниками, которые уже работали в возглавляемом им учреждении. По этим контрактам сотрудники должны были выполнять работу, которая на самом деле не осуществлялась. При этом деньги на их деятельность учреждения выделяло, а Быков предоставлял поддельные отчеты о выполнении прописанных в договоре работ.

Учреждению из-за его действий причинен ущерб в размере 40 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».