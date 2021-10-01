Более 1700 случаев езды по встречной полосе зафиксировано в Москве за месяц

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столице за прошедший месяц пресекли 1740 нарушений, связанных с передвижением по встречной полосе. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

— В сентябре по причине выезда на полосу встречного движения произошло восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, — говорится в сообщении ведомства.

Из 1740 нарушений в 1349 случаях осуществлялся выезд именно на встречную полосу движения многополосной дороги. В 390 другие водители ехали во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

В ведомстве напомнили, что за подобные нарушения ПДД предусмотрена серьезная ответственность, вплоть до лишения водительских прав сроком до полугода.

За повторное нарушение можно остаться без документа уже на целый год.

— Не торопитесь совершать подобные маневры, будьте внимательными при управлении транспортными средствами и помните, что необдуманные действия могут стоить жизни вам и окружающим вас людям, — резюмировали в пресс-службе ГИБДД.

До этого в ведомстве сообщили, что за восемь месяцев этого года по вине нетрезвых водителей погиб 31 человек, 332 получили ранения. Его сотрудники просят водителей ни в коем случае не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не подвергать свою жизнь и жизнь окружающих опасности.