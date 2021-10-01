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Эксперт рассказала, какие грибы можно найти в подмосковных лесах

Ирина А. Игнатенко

Общество
Эксперт рассказала, какие грибы можно найти в подмосковных лесах
Фото: Pexels

В октябре в подмосковных лесах продолжают расти белые грибы, сыроежки, также можно найти маслята и черные грузди. Об этом рассказалапредседатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Также в лесах можно найти опята. Этот гриб самый поздний, его можно собирать до первых холодов.

Эксперт напомнила, что стоит собирать только знакомые грибы. Особенно опасны для человека галерина, бледная поганка и говорушка восковатая. Употребление этих грибов в пищу может привести к смерти, передает РИАМО.

Елена Казимир отметила, что многие жители Подмосковья собирают и иные дары леса: ягоды, шишки, лекарственные растения, желуди, мох.

Ранее в комитете лесного хозяйства Подмосковья рассказали, что в регионе начался сбор брусники, клюква, калины и шиповника.

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