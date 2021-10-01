Бывшего директора Черкизовского рынка Исмаилова задержали в Черногории

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Бывшего директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова задержали в черногорской Подгорице. Об этом сообщило издание Vijesti со ссылкой на источник.

— Миллиардер из Азербайджана Тельман Исмаилов задержан в Подгорице по ордеру на розыск, который выдала РФ, — цитирует сообщение РИА Новости.

Исмаилова, который входил в список богатейших бизнесменов России, объявили в международный розыск еще в 2017 году.

По данным следствия, он является организатором убийства двух предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенного в 2016 году. Предприниматель обвиняется по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

Известно, что план совершения преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнителем преступления выступил Мехман Керимов.

Следствие установило, что 15 мая 2016 года, находясь в автомобиле на Новорижском шоссе, Мехман Керимов выстрелил из оружия в сторону двух человек, которые скончались на месте от полученных травм. После этого участникам преступления удалось скрыться.

Правоохранителям удалось задержать Рафика Исмаилова и Мехмана Керимова. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.