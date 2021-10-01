В АТОР рассказали о перспективах открытия стран Европы для российских туристов

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В Ассоциации туроператоров России считают, что открытия европейских направлений для туристов не стоит ждать до конца года. Тогда как Юго-Восточная Азия может принять отдыхающих на определенных условиях. Об этом «Вечерней Москве» сказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

— И рынок, и туристы больше всего ждут открытия Европы, а зимой — еще и стран Юго-Восточной Азии. Это два континента, которые нужны и туристам, и туристической индустрии, но все прекрасно понимают, какова реальность. Прямое авиасообщение у нас есть со многими странами Европы, но возможности для въезда туристов во многие страны сильно ограничены, вплоть до нуля, — отметила представитель отрасли.

Что касается стран Юго-Восточной Азии, то они пошли по принципу формирования «песочниц» — неких курортов, островов, готовых принимать туристов, по сути, в экспериментальном порядке.

— Таиланд выбрал такую тактику на Пхукете и Самуи. Вьетнам говорит про Фокуок. Шри-Ланка взяла курс на смягчение ограничений, не в виде «песочницы». При этом из этих стран у нас есть прямое авиасообщение только со Шри-Ланкой. Тогда как с Таиландом и Вьетнамом — нет, хотя это более массовые рынки, даже в сравнении с той же Шри-Ланкой, — добавила Ломидзе.

С ее точки зрения, даже если Таиланд и Вьетнам откроются для россиян в ближайшее время на определенных условиях, вряд ли с ними сразу возобновят прямое авиасообщение. Вероятно, добираться придется со стыковками через другие страны. Соответственно, два этих обстоятельства — ограниченное место приема и ограниченные возможности по массовой перевозке — говорят о том, что вряд ли эти страны появятся на туристической карте до конца года, заключила глава АТОР.