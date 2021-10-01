Режим работы части остановок общественного транспорта в Москве изменится 2 октября

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

В разных частях столицы с 2 октября изменится режим работы части остановок общественного транспорта. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Организуются новые остановки: «Метро «Медведково», «Метро «Щукинская», «Вороновские пруды». Переносятся остановки: «Русаковская улица», «Проезд Русанова», — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Остановку «Метро «Медведково» организуют для автобуса № 278, «Метро «Щукинская» для маршрутов №№ 105, 137, 460, 638, 640, 798, 800, а «Вороновские пруды» для автобуса № 503.

Остановка «Русаковская улица» для автобусов № 778 передвинется на 130 метров вперед по улице Гаврикова, к дому № 1 по улице Русаковская при движении в сторону Рижского вокзала. «Проезд Русанова» перенесут на 50 метров вперед по проезду Русанова при движении в сторону станции столичного метро «Свиблово». Отмечается, что изменения происходят из-за строительных работ.

Кроме того, изменятся названия некоторых из них. Так, «Кинотеатр «Ударник» превратится в остановку «Болотная площадь»; «Центр «Ювелир» — в «Спортивный комплекс»; «Георгиевский проспект» — в «Улица Радио»; «Институт связи» — в «Институт связи и информатики»; «Куркинское шоссе, 15» — в «МФЦ «Куркино»; «Новощукинская улица» — в «МЦД «Щукинская»; «1-й Митинский переулок, 12 - Обухов автоцентр» — в «1-й Митинский переулок, 12»; «Улица Паустовского, 8» — в «Ясеневские пруды»; «Магазин «Мебель» — в «Техникум креативных индустрий»; «МЦД Люблино» — в «Школа имени Полбина»; «Школа №846» — в «Школа имени Полбина»; «Плодоовощное объединение» — в «Управление соцзащиты»; «Магазин «Мебель» — в «Улица Боженко, 12»; «50-я городская больница» — в «Больница имени Спасокукоцкого»; «Завод «КИМ» — в «Рябиновая улица, 14».

До этого сообщалось, что остановка «Парк Хуамин» появится при движении в сторону станции метро «ВДНХ». В ведомстве отметили, что новым остановочным пунктом будут пользоваться автобусы, следующие по маршрутам №№ 33, № 154, № 195, № 428, № 603, № 789 и № н6.