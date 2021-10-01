Остановка «Парк Хуамин» появится при движении в сторону станции метро «ВДНХ»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Новая автобусная остановка «Парк Хуамин» появится на северо-востоке Москвы при движении в сторону станции столичного метро «ВДНХ» и Ярославского шоссе. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что новым остановочным пунктом будут пользоваться автобусы, следующие по маршрутам №33, №154, №195, №428, №603, №789 и №н6.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» заключили, что остановку организуют со 2 октября текущего года.

В среду, 29 сентября, в департаменте транспорт Москвы рассказали, что маршруты автобусов №150 и №784 на улице Кантемировской в Москве временно изменятся из-за строительных работ на Юго-Восточной хорде со 2 октября.

При этом в четверг, 30 сентября, стало известно, что центральная пригородная пассажирская компания в октябре ограничит движение электричек между станциями Реутов и Балашиха в связи со строительством второго пути на ответвлении Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД). Из-за этого горожанам предоставят компенсационные автобусы.