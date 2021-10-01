Московская пенсионерка отдала телефонным мошенникам более миллиона рублей

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Столичная пенсионерка отдала мошенникам крупную сумму из-за мнимой угрозы ее банковскому счету. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 1 октября, сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Пожилой женщине позвонили двое мужчин, которые представились сотрудником банка и работником полиции. Они рассказали, что на ее счет уже нацелились мошенники. Чтобы избежать похищения денег со счета, ей необходимо обналичить их и перевести на новый, «безопасный». Он на самом деле принадлежал мошенникам. Доверчивая пенсионерка выполнила требования и перевела злоумышленникам 1 089 850 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступников ищет полиция.

До этого полиция раскрыла серию мошенничеств против московских пенсионеров. В столицу приехали трое человек, которые начали звонить московским пенсионерам и представляться их родственниками. Мужчины сообщали, что якобы попали в аварию, из-за чего им срочно нужны деньги для минимизации ущерба. Доверчивые пожилые жители столицы верили мошенникам и переводили им деньги. Все они задержаны. Правоохранители возбудили уголовные дела по аналогичной статье.