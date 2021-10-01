В Италии не исключили возможность введения привитым «Спутником V» допдозы другой вакцины

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Итальянские медвласти не исключают того, что граждане, получившие вакцину «Спутник V», будут дополнительно привиты другим препаратом. Об этом в пятницу, 1 октября, заявил представитель министерства здравоохранения, входящий в научно-технический комитет по борьбе с пандемией, Джанни Рецца.

— Высший совет здравоохранения предложил рассмотреть введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac и «Спутник V», — цитирует чиновника агентство ANSA.

При этом Рецца отметил, что для такого решения необходимо постановление регулирующего органа.

По словам представителя Миндздрава, у российской вакцины имеются бюрократические сложности, так как она, в отличие от Sinovac, не зарегистрирована ВОЗ.

В Италии препарат не признан, как в большинстве стран Евросоюза. Жители страны, поставившие «Спутник V», не могут получить ковид-сертификат, называемый грин-пасс. В настоящее время итальянский Национальный институт инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани проводит исследования «Спутника V». В ближайшее время римские специалисты планируют побывать в Москве. Ведется рассмотрение возможности начала клинических испытаний.

«Спутником V» вакцинированы многие граждане Италии, которые работают в России. В их число входит недавно покинувший пост посла Италии в России Паскуале Терраччано.

29 сентября в МИД России сообщили, что ограничения Франции в отношении российской вакцины «Спутник V» затрудняют передвижение для отечественных дипломатов и мешают их работе в международных организациях, расположенных на французской территории. Кроме того, они нарушают положения документов Европейского совета.